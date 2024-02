Il centro commerciale “Le Vigne” presenta un nuovo supermercato e una mega palestra, puntando sulla creazione di posti di lavoro, servizi di qualità e integrazione sociale.

Uno “sforzo” che va verso il rilancio del territorio, l’attenzione al contesto sociale e mettendo in campo un approccio generativo alle relazioni.

L’Operazione Shuttle al centro commerciale “Le Vigne“, lungo la strada statale 640, in territorio di Castrofilippo, porta due importanti novità: un nuovo supermercato Ard Discount e una mega palestra di oltre 1.200 metri quadrati. La presentazione questa mattina, nella Sala degli Scrittori del centro. “Un doppio annuncio, due trattative importanti e lunghe- dice il direttore del centro, Calogero Sanfilippo- . Abbiamo dato oltre 150 posti di lavoro, 25 nuovi negozi, abbiamo ridotto la percentuale vacancy dal 59 al 18%”.

Il supermercato aprirà i battenti nel prossimo maggio in un’area nuova e con parcheggio dedicato; la palestra, invece, sarà realtà nel mese di luglio.

Tra le novità anche nuovi servizi: un’area allattamento, la sala degli scrittori, area business. “La riscoperta di un luogo al centro della strada degli scrittori tra shopping e cultura ma anche la riscoperta e la valorizzazione delle persone che lavorano, frequentano e amano il centro commerciale “Le Vigne”. Non è un semplice renaming ma una rigenerazione culturale e commerciale che parla di persone e territorio e che è stata affidata a delle persone, ai cuori e al territorio.”

Una vita per il centro commerciale “Le Vigne”, che aveva subito gli effetti della pandemia. Un tempo luogo di puro commercio, oggi vuole assumere, sempre più, anche una funzione di aggregazione sociale, facendo leva su un’offerta commerciale e su servizi di qualità oltre che su una posizione strategica capace di attrarre un ampio pubblico.

Uno “sforzo” che va verso il rilancio del territorio, l’attenzione al contesto sociale, mettendo in campo un approccio generativo alle relazioni che in luoghi come questo si creano e possono svilupparsi.

“La voglia di fare del direttore Sanfilippo – dice Sandro Tornatora, Sicar gruppo srl Ard centro Le Vigne- ci ha incoraggiati e abbiamo messo su un progetto per riportare un supermercato nel centro commerciale. La struttura prevediamo sarà di circa 1000 metri quadrati di superficie con all’interno quasi tutta la repartistica. E’ una catena siciliana che nel mondo del discount ha già da tempo la sua presenza nel mercato, il prezzo è sicuramente una delle armi di maggiore successo e anche la presenza radicata in quasi tutto il centro sud.“

Operazione Shuttle è un progetto contenuto nel libro “Uno Shuttle tra gli Scrittori” di Calogero Sanfilippo, noto per il suo coinvolgimento nel settore dell’immobiliare e del Retail Menagement, con un focus particolare sui Centri Commerciali, ed è emerso subito dopo i periodi più difficili della pandemia e che, in meno di due anni, ha portato all’apertura di oltre trenta nuove attività commerciali e alla creazione di oltre cento nuovi posti di lavoro. Il libro si sofferma soprattutto sul punto di vista delle persone coinvolte, evidenziando gli effetti straordinari che l’Operazione Shuttle ha avuto sulle loro vite.