La concessionaria RN MOTORS di Via Unità D’Italia ad Agrigento è stata il palcoscenico del lancio della Nuova Renault Clio E-Tech Full Hybrid, una vettura che promette di ridefinire gli standard nel mondo dell’automobile. Questa quinta generazione di Clio è stata oggetto di un completo aggiornamento, risultando ancora più attraente e moderna.

Un Look Sportivo e Distintivo

Il nuovo design della Clio è una vera e propria festa per gli occhi. Il frontale è accattivante e dinamico, con un logo Nouvel’R in cromo satinato spazzolato che ne sottolinea l’identità distintiva. La firma luminosa è stata completamente rivisitata, e le linee della vettura sono ora più tese, precise ed efficienti. Questi aggiornamenti conferiscono alla Nuova Clio un aspetto più sportivo e una personalità più spiccata, trasformandola in uno status symbol che emana emozioni.

Tecnologia all’Avanguardia

L’innovazione non si ferma al design. All’interno, la Nuova Clio è stata potenziata con tecnologia all’avanguardia. Ora tutte le versioni sono dotate di driver display digitale, migliorando la connettività e la facilità d’uso. L’abitacolo è stato progettato per offrire un’esperienza di guida ancora più avanzata, con materiali di alta qualità e alcuni componenti eco-sostenibili.

Ampia Gamma di Modelli e Motorizzazioni

La gamma di modelli Nuova Clio è stata semplificata per offrire tre allestimenti: evolution, techno ed esprit Alpine. Ma la vera sorpresa risiede nella gamma di motorizzazioni, la più ampia nella sua categoria. Qui ogni cliente potrà trovare la configurazione più adatta alle proprie abitudini di guida: ibrida, bi-fuel (benzina e Gpl), benzina o diesel. Un motore da 145 cv, l’E-Tech full hybrid, offre prestazioni eccezionali ed efficienza ecologica, con consumi di appena 4,2 litri per 100 km e 95 grammi di CO2 al km in ciclo WLTP combinato.

La presentazione della nuova vettura presso RnMotors

Comfort ed Eco-sostenibilità

Gli allestimenti evolution, techno ed esprit Alpine offrono una vasta gamma di comfort e tecnologia, tra cui il sistema easy access, il climatizzatore automatico e la telecamera di parcheggio. Inoltre, parti dell’abitacolo sono rivestite con tessuto Modal, noto per la sua morbidezza, ed è realizzato al 60% da cellulosa di origine biologica.

Stile Sportivo ed Eleganza

L’allestimento esprit Alpine, con il suo carattere sportivo ed elegante, combina i tratti distintivi della Marca Alpine con il nuovo linguaggio stilistico di Renault. Questo allestimento presenta anche una serie di elementi eco-sostenibili, come i sedili realizzati con materiali riciclati. Ma le sorprese non finiscono qui, poiché l’allestimento esprit Alpine offre il massimo in termini di assistenza alla guida (Active Driver Assist) e un sistema di infotainment di alta gamma (easy link da 9,3” con navigazione e driver display da 10”).

Con Nuova Renault Clio E-Tech Full Hybrid, Renault dimostra ancora una volta il suo impegno per l’innovazione e l’ecosostenibilità, offrendo una vettura che combina stile, tecnologia ed efficienza in un’unica soluzione. Non resta che fare un test drive per scoprire tutte le emozioni che questa straordinaria vettura ha da offrire. Renault Clio – Riscrivi il Futuro!