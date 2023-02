Nuova raffica di furti di auto e moto

Nuova raffica di furti di auto e mezzi a due ruote, nel giro di pochi giorni, in zone diverse del territorio canicattinese. I proprietari hanno formalizzato le denunce a carico di ignoti ai carabinieri e alla polizia. Gli investigatori raccolti i racconti, hanno già avviato le indagini, per provare ad identificare i ladri. E provare a recuperare i mezzi.

Da un garage di via Cuba sono stati rubati due motocicli Piaggio Vespa. A fare la scoperta è stato uno dei proprietari: un pensionato settantaduenne. Un altro pensionato, di 68 anni, ha invece denunciato il furto, avvenuto in un cortile di via Casella, della sua auto Alfa Romeo 156. In largo Aosta è sparita una Volkswagen Passat di un commerciante di 50 anni.

Altro furto in questo caso di una Fiat Panda Cross è stato messo a segno in via Toti. Due invece le vetture, di cui era stato denunciato il furto, che sono state ritrovate: si tratta di una Fiat Punto, di un trentasettenne, che era stata rubata da via Vespucci e ritrovata in contrada Cazzola, e di un’altra Punto, di un quarantaseienne, rubata in via Fratelli Cervi e rinvenuta in via Giardini.