Nuova protesta a Siculiana, fuggono migranti. Il Sindaco: struttura non idonea, non c’è sicurezza – VIDEO

Migranti in quarantena fuggono dal centro d’accoglienza, proteste a Siculiana. Nuova protesta a Siculiana, fuggono migranti. Il Sindaco: struttura non idonea, non c’è sicurezza. L’esasperazione dei cittadini di Siculiana che vedono una struttura che era stata destinata al turismo trasmodante in un centro di accoglienza per migranti in quarantena. Tutto questo in piena emergenza coronavirus. I cittadini sono preoccupati per la sicurezza, negli ultimi giorni si sono registrate, secondo quello che raccontano, fughe di diversi migranti. La settimana scorsa alcuni tunisini tenuti in quarantena sulla MobyZazà dopo una vibrante protesta erano stati trasferiti nel centro di Siculiana. VIDEO