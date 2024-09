Fino al 21 settembre cambia qualcosa negli orari delle emissioni sonore. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha firmato la nuova ordinanza in vigore da domani, venerdì 6 settembre, fino al 21 del mese in corso, per tutta la città, ma con alcune differenze tra il centro storico e le aree balneari e periferiche.

In centro città limitatamente ai giorni di venerdì e sabato fino alle ore 1 del giorno successivo. A San Leone, Villaggio Mosè e frazioni e quartieri periferici limitatamente alle giornate di venerdì e sabato fino alle ore 2 del giorno successivo.

Obbligo dalla domenica a giovedì per tutti gli esercenti del centro cittadino e delle frazioni e quartieri balneari di riduzione delle emissioni sonore all’esterno a partire dalle 24.