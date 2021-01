Nuova ondata di maltempo in arrivo, si abbassano le temperature

Nuova ondata di maltempo in arrivo. E’ stato infatti diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, l’avviso regionale nr. 21031 del 31/01/2021 per il RISCHIO METEO – IDROGEOLOGICO E IDRAULICO, per la zona E, valido dalle ore 16 di oggi 31/01/2021 alle ore 24 di domani 1 febbraio. Il livello di allerta è “VERDE” con fase operativa “GENERICA VIGILANZA” con rovesci e temporali, fino alle ore 24 di oggi e sale a livello di allerta “ GIALLA” fase operativa “ATTENZIONE” con rovesci o temporali dalla Mezzanotte di oggi alle ore 24 di domani primo febbraio.

Temperature Italia: minime della notte e delle ore 14

iLMeteo.it comunica le temperature delle ore 14 e le minime della notte registrate in alcune localita’ italiane. Localita’ TH14 Tmin Agrigento 14 11 Alessandria 10 4 Ancona 12 7 Aosta 11 5 Arezzo 10 7 Ascoli Piceno 15 8 Asti 11 4 Avellino 10 8 Bari 13 8 Belluno 7 2 Benevento 12 10 Bergamo 11 5 Bologna 7 3 Bolzano 10 2 Brescia 10 5 Brindisi 14 11 Cagliari 15 12 Caltanissetta 12 6 Campobasso 10 3 Caserta 12 10 Catania 18 11 Catanzaro 12 8 Cesena 8 5 Como 10 5 Cosenza 11 9 Cremona 10 5 Crotone 15 9 Cuneo 11 3 Enna 9 3 Ferrara 8 1 Firenze 11 7 Foggia 14 8 Frosinone 11 8 Genova 12 8 Gorizia 6 0 Grosseto 11 7 Imperia 13 9 Isernia 10 8 L’Aquila 9 6 La Spezia 13 10 Latina 13 10 Lecce 14 9 Lecco 12 6 Livorno 12 7 Lucca 12 7 Mantova 9 3 Massa 13 10 Matera 11 6 Messina 16 12 Milano 10 5 Modena 7 4 Monza 10 5 Napoli 13 11 Novara 11 5 Nuoro 9 7 Olbia 14 9 Oristano 12 10 Padova 8 2 Palermo 14 13 Parma 7 4 Pavia 10 5 Perugia 10 5 Pesaro 10 6 Pescara 15 9 Piacenza 10 5 Pisa 12 8 Pistoia 12 7 Pordenone 9 2 Potenza 7 4 Prato 12 7 Ragusa 13 8 Ravenna 9 3 Reggio Calabria 16 12 Reggio Emilia 8 4 Rimini 10 5 Roma 12 10 Salerno 13 12 Sassari 12 10 Savona 12 8 Siena 10 6 Siracusa 18 8 Taranto 14 9 Terni 12 9 Torino 11 5 Trapani 14 12 Trento 11 4 Treviso 8 2 Trieste 7 2 Udine 8 -1 Varese 10 4 Venezia 7 3 Vercelli 11 4 Verona 9 3 Vicenza 8 3 Viterbo 10 6.