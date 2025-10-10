La nuova nave Costanza I di Sicilia della Regione Sicilia a partire dalla prossima estate verrà impiegata sulla tratta Porto Empedocle-Lampedusa e Linosa. Al varo del nuovo traghetto, realizzato dalla Fincantieri di Palermo, presenti il governatore Renato Schifani, l’assessore Alessandro Aricò, l’ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero e il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino.

“Dopo il varo di oggi, rimane solo da completare l’arredamento interno – ha detto il primo cittadino -. È un traghetto che può portare fino a mille persone, 200 automobili e 40 camion a bordo. Ma l’aspetto più importante è che il traghetto è stato pensato e costruito per attraversare il Mediterraneo anche con condizioni meteo sfavorevoli. Idoneo ad ormeggiare a Linosa grazie agli innovativi sistemi di propulsione. Una nave quindi pensata per le nostre isole e per le esigenze dei suoi abitanti”.

“Abbiamo assistito al varo del nuovo traghetto Costanza I di Sicilia, costruito interamente nei cantieri di Fincantieri a Palermo e finanziato dal governo Schifani, un orgoglio tutto siciliano. È la nave più green al mondo, a zero emissioni nei porti, con tecnologie avanzate e stabilizzatori di ultima generazione che permetteranno di attraccare anche a Linosa con il mare mosso. Inoltre il tempo di navigazione da Porto Empedocle a Lampedusa si ridurrà di due ore e le dimensioni inferiori della nave, rispetto ai precedenti traghetti”. Lo ha detto l’assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino.

