Nuova impennata di contagi Covid ad Agrigento. In due giorni ci sono stati altri 20 nuovi positivi. Per la precisione 7 sono stati registrati giorno 17 e 13 ieri, 18 marzo. Ci sono stati anche sei nuovi guariti e il totale dei positivi in trattamento oggi è di 99 casi. In questo dato sono sempre inseriti i 7 migranti ospiti della Comunità San Giuseppe Maria Tomasi.