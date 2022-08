Nuova fiammata di caldo in arrivo

Una nuova ondata di calore in Sicilia, l’apice si raggiungerà tra la giornata di oggi e quella di domani, 17 e 18 agosto, quando in molte località dell’entroterra ma anche lungo la fascia costiera tirrenica e ionica, si potranno raggiungere e localmente superare la soglia dei +40°C. Questa fase di caldo intenso si dovrebbe esaurire entro il prossimo fine settimana. Si tratta della sesta ondata di caldo africano protagonista assoluto in Sicilia in quest’estate 2022. Una stagione fin qui caldissima con ripercussioni anche sulla temperatura del mare. Le costanti temperature da record avute fin qui su tutto il bacino del Mediterraneo hanno fatto sì che le temperature dell’acqua del mare aumentassero sensibilmente. In alcune zone, infatti, l’acqua tocca le punte dei 29 gradi. Ad Agrigento, durante la giornata di oggi la temperatura massima prevista alle ore 15 con 39°C, la minima di 22°C alle ore 6.Giovedì 18 Agosto: giornata prevalentemente serena e afosa, temperature comprese tra 25 e 39°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, bel tempo e caldo al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 39°C, la minima di 25°C alle ore 6