Nuova donazione di attrezzature ed arredi in favore della sanità agrigentina.

Non si fermano le azioni e i gesti di sostegno degli agrigentini nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Questa mattina, nella sede della Cittadella sanitaria del viale della Vittoria, l’ASP ha ricevuto formalmente una duplice, generosa donazione da parte della famiglia Santalucia Lentini di Siculiana e della ditta Brico Market di Agrigento. Si tratta, rispettivamente, di una fornitura di materassi e lettini da destinare all’Hospice di Agrigento e di alcuni arredi e suppellettili per il reparto di Radiologia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Nel corso di una sobria cerimonia il commissario straordinario ASP, Mario Zappia, ha espresso un vivo ringraziamento per gesti che, a prescindere dal valore economico dei beni, esprimono di volta in volta la vicinanza e la solidarietà della cittadinanza nei confronti della sanità agrigentina. Oltre al commissario Zappia e alle parti donanti, erano presenti alla consegna formale anche il direttore del Distretto di Agrigento, cui afferisce l’Hospice, Ercole Marchica, la responsabile del servizio, Paola Toscano, ed il direttore del Dipartimento di scienze radiologiche, Angelo Trigona.