La Concessionaria Guadagni di Agrigento Protagonista del Weekend ‘Porte Aperte’ per il Lancio della Nuova Citroën C3

Citroën ha lanciato la Nuova C3 con un weekend di “porte aperte” in tutte le concessionarie italiane, in programma il 21 e 22 settembre. Ad Agrigento, la concessionaria Guadagni ha organizzato un evento esclusivo sabato 21 settembre, in collaborazione con Radio Vela, presso lo showroom Citroën.

Il DJ set di Andrea Cassaro ha fatto da colonna sonora alla presentazione condotta da Riccardo Gaz, mentre il pubblico ha potuto scoprire da vicino la Nuova Citroën C3, disponibile sia in versione elettricasia a benzina. La vettura introduce una serie di novità pensate per una mobilità sostenibile e accessibile, senza rinunciare al comfort e al design audace che contraddistingue il brand.

La Nuova Citroën C3, completamente reinventata, porta al debutto il nuovo stile del marchio. Si tratta della quarta generazione di un modello venduto in oltre 5,6 milioni di unità nel mondo, con un look innovativo e deciso, ispirato al concept Citroën Oli del 2022. Il design combina in maniera originale elementi verticali e orizzontali, con linee nette e dinamiche che catturano l’attenzione.

Salvatore Valenti, giovane insegnante di Agrigento e uno dei primi ad acquistare la nuova vettura, ha spiegato perché ha scelto proprio la Citroën C3, sottolineando l’equilibrio tra innovazione, estetica e praticità.

Questo weekend è stato l’occasione ideale per gli automobilisti italiani di conoscere da vicino un’auto che promette di fare tendenza.