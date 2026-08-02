LICATA. E’ già pronta la nuova area dedicata al workout e al calisthenics in via Principe di Napoli. Si sono infatti conclusi gli interventi di sistemazione dello spazio pubblico, che ora offre un ambiente più sicuro e funzionale per la pratica dell’attività sportiva all’aperto e per la socializzazione.

Pavimentazione antitrauma e giochi sistemati

L’ultimo intervento ha riguardato la posa della pavimentazione antitrauma, completata nella giornata di ieri grazie alla donazione della Società Cooperativa Sociale The New Life. L’opera garantisce maggiori condizioni di sicurezza agli utenti che frequenteranno l’area.

Contestualmente è stato riparato e riposizionato anche il gioco a molla a forma di balena, tornato così a disposizione dei bambini.

Un investimento per i giovani e la comunità

Il nuovo spazio è stato pensato soprattutto per i più giovani, ai quali viene offerta un’area dove praticare sport all’aria aperta, incontrarsi e trascorrere il tempo libero in un contesto dedicato all’attività fisica e alla condivisione.

Il ringraziamento alle cooperative

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento alle cooperative sociali Carpe Diem, Humanitas ETS, CO.SE.S. e The New Life per il contributo offerto alla realizzazione dell’intervento.

L’iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione tra enti e realtà del territorio, finalizzata alla riqualificazione degli spazi pubblici e alla promozione dello sport, dell’aggregazione sociale e del benessere della comunità.

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