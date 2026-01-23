Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (D.R.P.C.) ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico. A renderlo noto è il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che invita la cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti.

L’avviso per condizioni meteo avverse n. 26022 del 22/01/2026 è valido dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di venerdì 23 gennaio 2026. Il livello di allerta è giallo, ma richiede attenzione soprattutto nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di allagamento e criticità idrauliche.

Il Comune raccomanda di limitare gli spostamenti e di evitare situazioni potenzialmente pericolose:

niente soste su passerelle, ponti, argini di torrenti e corsi d’acqua, attenzione ai locali seminterrati dove è noto il rischio di allagamento, e di non occupare la carreggiata per consentire l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso. Si invita inoltre a non avvicinarsi a spiagge, coste e moli, a evitare sottopassaggi e guadi durante e dopo le precipitazioni e a non sostare in aree già interessate da frane o alluvioni.

Particolare cautela è richiesta, in caso di piogge intense, per il transito veicolare e pedonale nelle zone di Villaggio Mosè, San Leone e in prossimità dei corsi d’acqua Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago.

L’amministrazione comunale, in raccordo con la Protezione Civile, continuerà a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo. Ai cittadini è chiesto di attenersi alle indicazioni ufficiali e di segnalare eventuali situazioni di pericolo.

