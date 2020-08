Numero chiuso al test di Medicina e Chirurgia, quello che devi sapere

Mancano sempre meno giorni ai test d’ingresso per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, che si terranno in tutta Italia il 3 settembre 2020. Gli studenti che aspirano ad avere accesso a questi corsi universitari sono moltissimi e di questi solo i migliori potranno proseguire il proprio percorso per conseguire la laurea. Le domande che frullano nella testa di coloro che a breve dovranno sostenere il test d’ingresso sono tante e oggi cercheremo di fare chiarezza su alcuni punti. Se però volete saperne di più in merito, sul sito numerochiuso.info potete trovare informazioni più approfondite.

Medicina e Chirurgia: perché sono a numero chiuso?

In molti si chiedono perché le facoltà di Medicina e Chirurgia siano a numero chiuso e questa è una domanda più che lecita, alla quale non è poi tanto difficile trovare risposta. La necessità di effettuare una selezione degli studenti iscritti, è legata all’effettiva offerta professionale in Italia, che risulterebbe superiore rispetto alla domanda. In sostanza, ci sono più aspiranti medici che posti di lavoro reali. Formare così tanti ragazzi, almeno secondo la normativa vigente, potrebbe essere controproducente, visto che poi gli sbocchi professionali potrebbero risultare limitati. Per questo è stato introdotto un test di ammissione, che consentisse ai vari atenei di effettuare una scrematura iniziale ed immettere nel mondo professionale un numero ben preciso di laureati.

Test di Medicina e Chirurgia: cosa cambia nel 2020

I test di ammissione a Medicina e Chirurgia nel 2020 saranno organizzati in modo differente rispetto agli altri anni, per via dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. È infatti necessario garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste a livello nazionale, evitando assembramenti e prevenendo il rischio di contagio.

Per questo motivo, il 3 settembre 2020 i test d’ingresso si terranno in molti atenei, compresi quelli che non prevedono corsi di laurea in queste discipline. L’obiettivo è quello di garantire il distanziamento sociale tra gli studenti, dunque gli esami si terranno anche in altre Università. Naturalmente la sede di riferimento sarà comunicata ad ognuno e selezionata sulla base della vicinanza geografica.

Quanti sono i posti disponibili nel 2020

Veniamo adesso ad una delle domande più frequenti tra gli aspiranti medici: quanti posti disponibili ci sono quest’anno? Fortunatamente, abbiamo una buona notizia perché nel 2020 sono stati messi a bando 13.072 posti per i costi di Laurea in Medicina e Chirurgia: 1.500 in più rispetto al 2019.

Gli atenei che accolgono un numero maggiore di studenti sono quelli di Milano (con 400 posti), di Roma (con 660 posti nei 4 policlinici de La Sapienza, 145 al Polo pontino e 180 a Sant’Andrea) e di Napoli (con 550 posti al Vanvitelli e 557 posti al Federico II).

Cosa fare se non si supera il test d’ingresso

Purtroppo ogni anno sono diversi gli studenti che non riescono a superare il test d’ingresso per queste facoltà, anche perché è piuttosto complesso. In questi casi, conviene iscriversi ad altri corsi di Laurea che non prevedono esami d’ammissione e che consentano di acquisire crediti formativi validi nelle facoltà di Medicina. Dopo il terzo anno è possibile fare il passaggio, senza dover sostenere alcun test.