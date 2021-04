Nove nuovi positivi al Covid ad Agrigento, Micciché: “La lotta al virus è ancora lunga e difficile”

“I dati forniti dall’Asp non lasciano dubbi, la lotta al virus è ancora lunga e difficile, l’attenzione pertanto deve continuare ad essere massima.” Così il sindaco di Agrigento sui social commenta l’ultimo report dell’azienda sanitaria agrigentina sui contagi da Covid-19. In città ci sono nove nuovi positivi, otto i guariti che portano il totale a 210 casi ad Agrigento. Stabili sono i ricoveri con tre soggetti in degenza ordinaria, uno in terapia intensiva, uno in hotel covid, 205 in isolamento domiciliare.