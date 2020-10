Nove casi di Covid19 tra Canicattì e Naro. Brandara: “Il virus è arrivato con forza”

Cresce il numero dei positivi al Covid-19 a Naro. L’ultimo bollettino sanitario diffuso conta 25 persone in quarantena, e 8 persone positive (4 in più rispetto a ieri).

“Ieri avevo già detto che la seconda ondata è arrivata e oggi possiamo confermare tutti che è arrivata e che lo ha fatto con forza”, dice il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, che dopo gli ultimi contagi ha tenuto una riunione con il suo staff, e in costante rapporto con il Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Agrigento.

“Vi ripeto, nuovamente, che non bisogna sfidare nè la sorte nè il virus – continua il primo cittadino -. Non bisogna creare allarmismi, ma non possiamo consentirci di essere superficiali. Bisogna indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare le mani. Tutte buone pratiche di igiene, qualcuna magari più fastidiosa, ma sempre meglio di un reparto d’ospedale. Voglio, alla fine, rassicurare le famiglie di Naro: in tutti gli Istituti Scolastici della nostra Città non vi è alcun caso di positività al Covid-19 tra operatori, docenti e alunni”.

Sono cinque i nuovi casi di positività al Covid-19 a Canicattì. “L’incremento del numero dei soggetti positivi è un evidente segnale che il virus è in mezzo a noi. Le raccomandazioni non sono mai abbastanza.

In questi giorni più che mai è fondamentale continuare ad essere prudenti attraverso l’uso della mascherina, evitare luoghi affollati e rispettare il distanziamento”, afferma il sindaco Ettore Di Ventura. Allo stato, a Canicattì, attuale 32 persone positive al Covid-19.