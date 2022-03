Novavax, circa 7.300 le dosi arrivate nell’agrigentino

Sono circa 7.300 le dosi del del vaccino Nuvaxovid, dell’azienda Novavax, arrivate in provincia di Agrigento, 84 mila in tutta la Sicilia. La somministrazione dovrebbe iniziare nei prossimi giorni , dicono dall’Asp agrigentina. La somministrazione è stata autorizzata dall’Agenzia italiana del farmaco e su disposizione dell’assessorato regionale della Salute. Il nuovo strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 potrà essere usato su tutti i soggetti, a partire dai 18 anni di età, che non si siano ancora accostati ad alcun tipo di vaccino anti-SarsCoV2.

Il Novavax viene somministrato per via intramuscolare con un ciclo di due dosi a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra. Novavax , agli occhi di molti, è l’ultimo tentativo per intercettare indecisi e scettici a vaccinarsi contro il covid. Un farmaco “tradizionale”, di tipo proteico, dunque non a Rna messaggero come Moderna o Pfizer. E, intanto, al via la prenotazione della quarta dose per gli immunodepressi, ovvero, per quei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni.