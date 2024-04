Torna l’appuntamento con la notte dei Licei, anche quest’anno il Liceo Classico e Musicale Empedocle aderisce all’iniziativa nazionale.

L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, ha come finalità la promozione della cultura classica nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. Il tema di questa decima edizione è la comunicazione declinata in tutti i suoi aspetti.

Appuntamento alle 17,30 nella sede centrale di Via Empedocle. Si comincia con i saluti istituzionali e con la proiezione del video nazionale in contemporanea nei più di trecento licei aderenti all’iniziativa.

Subito dopo ci si sposterà nel foyer del Teatro Pirandello dove verranno allestite due mostre: una che celebra l’anniversario dei 100 anni della radio italiana e i 70 anni della televisione italiana; l’altra ricorda l’anniversario della riforma Gentile che ha istituito il Liceo Classico e celebra la storia del prestigioso istituto attraverso i preziosi documenti dell’archivio. Saranno esposti anche dei Graphic Novels sul tema “I muri della comunicazione”. Numerosi gli ospiti, in presenza e da remoto, che arricchiranno lo spessore culturale dell’evento, con il loro contributo. Ad animare la manifestazione gli studenti che si avvicenderanno in laboratori teatrali, esibizioni musicali, coreografie, debate, interviste, letture drammatizzate che si protrarranno fino alla mezzanotte.