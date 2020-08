Notte movimentata. Due risse, ragazze picchiano coetanea e controlli spaccio della polizia

Nella notte dei ferragosto non sono mancate le scazzottate a San Leone. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono intervenuti per un paio di segnalazioni di risse, una delle quali, in piazzetta “Pertini”, e un’altra all’ex eliporto con protagonisti due gruppi di ragazzi. Se le sono date di santa ragione. Prima dell’arrivo della polizia, i partecipanti hanno preferito darsela a gambe levate.

E una ragazza ubriaca fradicia ha infastidito alcune persone sull’arenile di viale delle Dune. Avrebbe anche fatto degli apprezzamenti e avances ad un ragazzo, che si trovava in compagnia della fidanzata. Quest’ultima non ci ha visto più, e spalleggiata da altre due amiche, ad un certo punto si è scagliata contro la malcapitata. La giovane è stata picchiata a calci e pugni. Per fortuna l’intervento dei presenti ha evitato gravi conseguenze.

E maxi controllo dei poliziotti delle Volanti per scongiurare spaccio e risse, lo scorso fine settimana, a San Leone, precisamente in piazzetta Pertini, identificati numerosi giovani siciliani ed extracomunitari, e in questo ambito è stato segnalato un ragazzo per detenzione di droga. Sempre a tarda notte le forze dell’ordine sono intervenute in un locale sulla spiaggia, dov’era stato segnalato un assembramento di giovani, e musica ad alto volume.