Notte di San Lorenzo abbastanza movimentata a Sciacca e ad Agrigento. Quella che doveva essere una serata all’insegna della spensieratezza si è trasformata in un episodio di violenza a Sciacca. In spiaggia, in contrada Foggia, per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una lite a colpi di bottiglia tra due ragazzi. Entrambi i giovani sono rimasti feriti. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha accompagnato i due all’ospedale Giovanni Paolo II, per le cure del caso.

Un altro episodio ha turbato la notte delle stelle cadenti non molto lontano da San Leone. Tre ragazzi sono stati soccorsi dopo aver accusato un malore riconducibile a un’intossicazione da alcol. Con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Sul posto gli agenti di polizia e a una squadra dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a raggiungere la spiaggia e a recuperare i giovani.

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