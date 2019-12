Notte di fuoco nel quartiere di Fontanelle: in fiamme tre veicoli

Notte di fuoco in territorio di Agrigento, e tre auto in fiamme. E’ successo in via Alessio Di Giovanni. A dare l’allarme alcuni passanti. L’incendio si è sviluppato su una monovolume Kia Carens, di proprietà di un direttore di supermercato, e in poco tempo, si è esteso ad una Peugeot 208, e una Chevrolet Matiz.

Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I soccorritori si sono adoperati, sin da subito, per spegnere le fiamme. Oramai l’incendio aveva avvolto quasi del tutto la monovolume.

L’operazione di spegnimento è durata circa mezz’ora. Da li a poco hanno svolto accertamenti i carabinieri della Radiomobile e il personale della Scientifica. Non sono stati rinvenuti prove di dolo. Ecco perché restano in piedi tutte le piste, dalla matrice dolosa, al fatto accidentale.