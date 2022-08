Notte di fuoco, incendiati rifiuti e auto

E’ stata un’altra notte di fuoco a Licata dove ignoti piromani hanno dato fuoco ai rifiuti, e c’è da registrare anche l’incendio di un’autovettura. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti in via Trazzera Piazza Armerina, dove qualcuno ha appiccato il fuoco ad un cumulo di rifiuti abbandonati. Poco prima dell’alba poi, i pompieri sono dovuti accorrere in via Giotto. Qui le fiamme di natura incerta hanno avvolto, e devastato un’autovettura parcheggiata. Non ci sono certezze sulla matrice dolosa di quest’ultimo rogo.