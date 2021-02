Notte di fuoco, bruciano due auto: una di impiegato, l’altro di pensionato

Una è andata a fuoco per cause ancora da accertare, l’altra in marcia, verosimilmente, per un corto circuito, e il pensionato alla guida, un settantaquattrenne grottese, è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo.

Tutto quanto a Grotte. Nel primo caso a bruciare è stata una Bmw serie, 1 di proprietà di un impiegato del luogo. La vettura si trovava parcheggiata in piazza Fratelli Bandiera, nei pressi della chiesa di San Rocco. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, e i carabinieri della stazione di Grotte. Spento il rogo, i militari dell’Arma si stanno appunto occupando delle indagini, per accertare l’origine delle fiamme.

I vigili del fuoco, poco più tardi, sono accorsi nuovamente, questa volta nella zona di via Madonna delle Grazie, per una Fiat Stilo, andata a fuoco, mentre era in marcia. L’anziano al volante è riuscito ad uscire in tempo dall’abitacolo, per poi allontanarsi, in attesa dell’arrivo ei soccorritori. Nessun dubbio sul fatto accidentale.