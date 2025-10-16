Notte di fuoco ad Agrigento. Un incendio ha avvolto tre mezzi, poco prima dell’alba, in via Venezia, fra le più note vie Callicratide e Manzoni. A bruciare un furgoncino Citroen di un pensionato 73enne di nazionalità tunisina, in uso anche al figlio cinquantenne.. Le fiamme si sono propagate a due Fiat Panda parcheggiate a pochi passi. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, dopo la segnalazione al 112, si sono immediatamente precipitati sul luogo indicato. Idranti alla mano, hanno spento il rogo. Accorsi anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Pompieri e agenti, hanno effettuato il sopralluogo di rito. Non sarebbero state trovate né tracce di liquido infiammabile, né bottiglie sospette. Le cause dell’evento sono ancora in corso d’accertamento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp