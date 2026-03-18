Si sono svolte, presso la sede del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Agrigento e Sciacca, le elezioni per il rinnovo delle cariche consiliari. Successivamente, il 13 marzo 2026, i componenti del Consiglio hanno proceduto all’assegnazione delle cariche per il triennio 2026–2029. Il Consiglio ha confermato il notaio Claudia Gucciardo alla carica di presidente, il notaio Calogera Gagliano nel ruolo di segretario e il notaio Giuseppe Fanara come tesoriere. Completano il Consiglio, in qualità di consiglieri, i notai Matteo Borsellino, Valentina Fazio, Gerlando Montante e Maria Orlando. Il notaio Claudia Gucciardo, in esercizio ad Agrigento dal 1999, ha ricoperto per molti anni il ruolo di segretario del Consiglio notarile. Dal 2016, raccogliendo il testimone dal notaio Giuseppe Fanara, è alla guida del Distretto notarile riunito di Agrigento e Sciacca, che comprende l’intero territorio della provincia di Agrigento.

Il Distretto conta attualmente 23 notai, di cui 12 uomini e 11 donne, con una significativa presenza di giovani professionisti: quattro notai si sono infatti iscritti nell’ultimo triennio. Il territorio del Distretto è particolarmente ampio e comprende aree geograficamente distanti tra loro, con esigenze differenti, alle quali il notariato locale risponde con servizi qualificati e capillari. Accanto all’attività tradizionale, il notariato utilizza strumenti tecnologici avanzati per dialogare con la pubblica amministrazione – tra cui Agenzia delle Entrate, Uffici del Territorio, Camere di Commercio e Tribunali – e con l’utenza, garantendo servizi efficienti e di elevato livello giuridico. Particolare attenzione è dedicata anche alle attività di tutela giuridica dei soggetti fragili.

Le recenti competenze attribuite alla categoria consentono infatti ai notai, in alternativa al giudice, di autorizzare il compimento di atti necessari o utili per soggetti vulnerabili – come minori, persone incapaci o amministrati di sostegno – e di procedere alla riabilitazione dei debitori protestati. Si tratta di funzioni che contribuiscono alla deflazione del carico giudiziario dei Tribunali e rafforzano il principio di sussidiarietà nell’amministrazione della giustizia non contenziosa.

“Numerose sono state e saranno le iniziative promosse dal Distretto notarile- dichiara la presidente Claudia Gucciardo,: convegni, mostre, seminari, sportelli gratuiti di ascolto e presentazioni di guide informative elaborate dagli organi istituzionali del notariato e diffuse a livello locale. Tra le attività in programma, l’organizzazione di un convegno annuale, realizzato in collaborazione con altri ordini professionali e con enti pubblici e privati, dedicato​ all’approfondimento del ruolo sociale del notariato e delle libere professioni. Il nuovo mandato si preannuncia quindi impegnativo, ma orientato a valorizzare sempre più la funzione sociale della professione notarile, svolta in costante dialogo e sinergia con il territorio”.

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