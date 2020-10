Nota di servizio: lavori nell’ufficio postale di Agrigento Centro

Nota stampa – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Agrigento Centro sito in piazza Vittorio Emanuele resterà chiuso dal 12 al 17 ottobre per lavori interni.

Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di via Atenea 333, che nel periodo indicato osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Negli stessi giorni sarà inoltre prevista l’apertura pomeridiana, con i medesimi orari, per l’ufficio postale di Agrigento 8 sito in viale della Vittoria.