Nota del Sindaco Lillo Firetto sui rincari ingiustificati di prodotti alimentari .

“ Più che mai opportuna la decisione del governatore Nello Musumeci, che ha disposto controlli del Nucleo operativo per la sicurezza agroalimentare del Corpo forestale della Regione Siciliana sui prezzi dei prodotti del settore. Mi giungono segnalazioni di rincari ingiustificati di prodotti alimentari del 40 per cento anche ad Agrigento su alcuni prodotti. Intervenga anche il Governo nazionale perché si dispongano altre forme di controllo sul territorio per evitare che si possano registrare speculazioni nell’attuale situazione di emergenza sanitaria e sociale che imporrebbe invece, proprio per i prodotti alimentari prezzi calmierati”.