Nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex moglie, ai figli e ai luoghi da loro frequentati, si è fatto trovare nell’appartamento della donna. I carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro hanno arrestato un trentasettenne palmese, per non aver ottemperato agli obblighi imposti dalla misura cautelare.

L’indagato, su disposizione del pubblico ministero Alessandra Chiffi, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. La vicenda scaturisce dalla denuncia dell’ex coniuge che, tornando in casa, ha trovato il trentasettenne all’interno della sua abitazione.

La donna è corsa immediatamente in caserma raccontando tutto ai militari dell’Arma e consegnando loro le chiavi dell’abitazione. I carabinieri sono intervenuti sul posto e, poco dopo, hanno costatato l’effettiva presenza dell’uomo nei luoghi in palese violazione della misura a cui era sottoposto. nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp