“Non vorrei esagerare, la Sicilia sull’orlo di un suicidio”

“Sono stato ripetutamente in Sicilia, a fare campagne elettorali regionali. Adesso posso affermare che la Sicilia è un’isola, non vorrei esagerare, sull’orlo di un suicidio. Quindi se non si fa qualcosa di straordinario per la Sicilia viene fuori un problema enorme”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, che chiede un “piano Marshall” per il Meridione, e fondi straordinari in particolare per la Sicilia.

“Questo attuale è un governo che terrà molto presente il Mezzogiorno, cosa che il governo passato aveva completamente dimenticato. Ricordiamoci che il Mezzogiorno è fondamentale per far crescere tutta l’economia italiana”, ha concluso Berlusconi.