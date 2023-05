Non solo aeroporto, Salvini: “Sto lavorando per recuperare il tempo perduto”. L’integrale dell’incontro (VIDEO)

‎Aeroporto, superstrada,ferrovia, turismo e anche il tema dell’acqua. Sono stati tanti i temi affrontati da Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, nonché vice premier, al Palacongressi , lunedì pomeriggio, 22 maggio, nel corso dell’incontro organizzato da Confcommercio: “Agrigento è una perla mondiale ma serve investire anche per i cittadini, i lavoratori, gli studenti, pendolari, agricoltori. In tante zone della Sicilia non c’è ancora acqua sufficiente per irrigare, dissetare, per far lavorare. Anche su questo – ha spiegato Salvini – sto lavorando come un matto al ministero per recuperare il tempo perduto sulle dighe, le connessioni, sugli acquedotti e sulle fognature che ancora in tante parti di Sicilia non ci sono”.

Salvini ha parlato di cantieri aperti o in apertura per quasi 30 miliardi di euro in Sicilia, fra strade, autostrade e ferrovie, per collegare tutte le città dell’isola.

Sulla Agrigento-Palermo il ministro ha assicurato l’interesse per accelerare così come su Catania, Messina, Enna, Caltanissetta. “Sono convinto che quando partiranno i lavori per il ponte, l’obiettivo che mi sono dato è l’estate prossima, ci sarà un quadro completo di tutta la modernizzazione della rete stradale e ferroviaria siciliana”, ha detto. Diversi gli interventi durante l’incontro, nella sala sala Zeus del Palacongressi, moderati dal presidente di Federalberghi, Francesco Picarella, e dal giornalista Domenico Vecchio. Con loro hanno discusso Giuseppe Caruana, Presidente provinciale di Confcommercio; Aurelio Trupia, vicesindaco di Agrigento. L’agronomo Maria Giovanna Mangione in rappresentanza della Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Agrigento. L’ Ingegnere Franco Vitellaro, autore del libro Infrastrutture in Sicilia Libro Bianco; Nenè Mangiacavallo, Presidente del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento; l’Ingegnere Filippo Palazzo, Commissario Straordinario del Governo. Il territorio ha chiesto con forza la costruzione di un aeroporto nell’agrigentino. Matteo Salvini non si è tirato indietro: “Cercherò di studiare le soluzioni per capire come costruire uno scalo aeroportuale ad Agrigento.”

L’INTEGRALE DELL’INCONTRO.

VIDEO