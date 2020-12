Non si fermano all’Alt e gettano pistola e cartucce, scatta un arresto e una denuncia

Non si fermano all’Alt, e durante l’inseguimento, gettano dal finestrino una rivoltella di fabbricazione Belga, e un involucro con sei cartucce già esplose. L’arma da sparo e le munizioni sono state recuperate dai carabinieri della Compagnia di Licata. La vettura fermata poco più tardi.

Il giovane alla guida, un maggiorenne di Licata è stato arrestato in flagranza di reato, il passeggero, un minorenne denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Palermo. Sono accusati dei reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione abusiva di armi, e porto ingiustificato di coltello.

I militari dell’Arma hanno accertato che la pistola era stata rubata a Delia, ecco perché si è configurata la ricettazione. Il fatto è accaduto, l’altra sera, in via Palma, nel centro licatese. Dopo la fuga dal posto di controllo, e l’inseguimento lungo le strade licatesi, la vettura, è stata bloccata. All’interno dell’abitacolo trovato anche un coltello di genere vietato.