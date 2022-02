Non si ferma all’Alt, era ubriaco e senza patente: denunciato

Non si ferma all’Alt dei carabinieri del nucleo Radiomobile, ma non ha fatto molta strada. Un ventiduenne di Agrigento, in sella al suo scooter, è stato inseguito e bloccato. Il giovane, residente nel quartiere di Villaseta, è risultato essere senza patente di guida, e sottoposto al test alcolemico, anche ubriaco.

I militari dell’Arma lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale, e guida in stato di ebbrezza. Gli è stata elevata, inoltre, la maxi sanzione da 5 mila euro proprio perché trovato alla guida di un mezzo senza aver mai conseguito la patente.