Non si sarebbe fermato all’Alt imposto dai carabinieri e tentando di allontanarsi dal posto di controllo a bordo di uno scooter ha sbattuto contro la gazzella. Dopo un breve inseguimento i militari dell’Arma della Stazione di Menfi, lo hanno bloccato e denunciato. Un ragazzo di Menfi è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo per resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento.

E i carabinieri della Compagnia di Sciacca, insieme ai militari della Tenenza di Ribera e delle Stazioni di Santa Margherita Belice e Menfi, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio. Il bilancio, al termine del servizio, è di diverse sanzioni e denunce. A Santa Margherita Belice un pastore di venticinque anni è stato denunciato per furto.

L’uomo, originario della Romania, avrebbe tentato di rubare una Fiat Punto. Sono stati i proprietari del veicolo ad accorgersi del fatto e chiamare i carabinieri. A Ribera, invece, sono state elevate multe per un totale di quasi 7 mila euro. Il conducente di uno scooter, peraltro senza assicurazione, è stato “pizzicato” alla guida con un tasso alcolico superiore a quanto consentito dalla legge.