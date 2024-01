In sella ad uno scooter nonostante le fosse stato intimato l’alt, ha cercato di scappare per eludere il controllo. Costretta a fermarsi, è andata in escandescenze, ed ha aggredito a calci e pugni uno dei poliziotti, ma è stata subito bloccata.

Gli agenti del Commissariato di Licata, hanno arrestato una quarantaduenne, licatese, già nota alle forze dell’ordine. Deve rispondere dei reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Agrigento, è stata accompagnata nella sua abitazione e posta agli arresti domiciliari.

Nel corso del controllo ha minacciato gli uomini in divisa e successivamente ha colpito al volto e con dei calci alle gambe uno dei poliziotti. L’agente aggredito ha riportato dei traumi ed ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. I medici lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di cinque giorni.