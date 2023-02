Non si ferma all’alt dei carabinieri, acciuffato dopo inseguimento: denunciato

In sella ad uno scooter privo di assicurazione non si è fermato all’Alt dei carabinieri, e dopo un inseguimento ha abbandonato il mezzo, proseguendo la fuga a piedi e scavalcando la recinzione della scuola materna “Agazzi” di via Brigadiere Nastasi di Sciacca.

I carabinieri della locale Compagnia lo hanno poi bloccato. Protagonista un 26 anni saccense che è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per resistenza a Pubblico ufficiale. Lo scooter è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo.