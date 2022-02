Non rispettano il divieto: in piazza Ravanusella arriva il carro attrezzi

Questa mattina, 1 febbraio, in piazza Ravanusella, ad Agrigento, è stato necessario richiedere l’intervento dei Vigili Urbani e del carro attrezzi per consentire alle spazzatrici meccaniche di poter rispettare il turno di pulizia, secondo l’Ordinanza Dirigenziale recentemente emanata. Per il secondo martedì consecutivo cittadini indisciplinati non hanno rispettato le direttive amministrative, lasciando in sosta sia auto che furgoni. Proprio per questo, è stato necessario procedere con la rimozione forzata dei mezzi in sosta, ripristinando l’ordine e la pulizia. Il comitato “Uniti per Ravanusella” e il movimento Culturale “Il Centro Storico di Agrigento”, sono soddisfatti dell’operazione eseguita, auspicando che d’ora in poi non sia più necessario ricorrere a tali drastiche misure di contrasto all’inciviltà e ringraziano l’amministrazione comunale per aver accolto le nostre segnalazioni ed essere intervenuta il prima possibile. L’auspicio è quello di proseguire in questa direzione per migliorare la qualità di vita della zona, divenendo luogo di attrazione turistica e non di bruttezza ed inciviltà”.