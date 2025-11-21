Ha violato ripetutamente l’obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria per la firma e l’obbligo di dimora nei termini stabiliti dall’Autorità giudiziaria. I carabinieri della Stazione di Licata hanno arrestato un 24enne licatese, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto con quella della custodia in carcere emessa dal gip. Le continue violazioni sono state accertate dai militari nei mesi di ottobre e novembre dell’anno in corso. Dopo le formalità di rito alla caserma dell’Arma, il giovane è stato condotto alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

