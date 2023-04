“Non ha violentato l’ex fidanzata”: assolto trentenne

I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno assolto “perchè il fatto non sussiste” un trentenne residente a Canicattì, finito a processo con le accuse di stalking e violenza sessuale. Il pubblico ministero Elettra Consoli, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Calogero Meli, ha replicato sostenendo che non vi era stata alcuna violenza, e che fra i due giovani vi era sempre stata una relazione sentimentale e sessuale consenziente. La ragazza, che quattro anni fa ha denunciato il suo ex fidanzato facendolo finire agli arresti domiciliari, aveva confermato le accuse anche in aula.