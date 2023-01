Non ha tutelato l’incolumità pubblica in discoteca: denunciato titolare locale

Ha organizzato una serata danzante senza attenersi alle prescrizioni imposte da parte della Questura, per la tutela dell’incolumità pubblica all’interno del locale, adibito a discoteca. E’ accaduto ad Agrigento per la notte di Capodanno. Adesso il titolare del locale, un ventenne agrigentino, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per aver svolto attività di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità.

A farlo, dopo aver fatto tutti gli accertamenti necessari, sono stati i poliziotti della squadra amministrativa della Questura. Quella notte nonostante l’imponente servizio d’ordine in piazza Stazione, la polizia di Stato ha effettuato innumerevoli controlli a tutti coloro che erano stati autorizzati ad organizzare pubblici spettacoli, soprattutto discoteca. E in questo caso, nel locale nei pressi di San Leone, per la notte più lunga dell’anno, i poliziotti hanno accertato irregolarità.