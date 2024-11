Da ben otto mesi non compilava il registro di autocontrollo Haccp, che serve per la prevenzione dei rischi alimentari. Lo hanno accertato i poliziotti del Commissariato di Canicattì nel corso di un controllo effettuato in un bar dell’abitato canicattinese. Il proprietario è stato sanzionato di 2 mila euro. Gli agenti del Commissariato cittadino, da settimane, stanno effettuando controlli amministrativi a bar e locali della movida, tanto in centro quanto in periferia.

