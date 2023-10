Hanno lasciato in strada i sacchetti pieni di spazzatura senza differenziare le tipologie dei rifiuti. Gli agenti della squadra Ambientale della polizia locale di Agrigento, nell’ultimo servizio di contrasto effettuato, l’altra mattina, hanno elevato 10 multe, poco più della metà da 186 euro, e le altre da 600 euro. I sanzionati sono: ristoratori, commercianti e cittadini di via Atenea e dintorni, viale Sicilia, via Ugo La Malfa, piazza Giglia a San Leone e Babbaluciara a Maddalusa.

Tra i multati anche un ente pubblico. La maggior parte dei verbali però è stata fatta a semplici cittadini. All’interno di sacchetti, grandi e piccoli, sono stati trovati rifiuti di ogni genere non differenziati (cartoni, materiali in plastica, residui di alimenti, lattine, barattoli, bottiglie, ecc. ecc.). Una parte degli incivili sono stati facilmente identificati.

Il personale della squadra Ambientale, in mezzo alla spazzatura, ha trovato la ricevuta di una bolletta, una cartella dell’Agenzia delle Entrate, un avviso di giacenza delle Poste, un riepilogo bancario e addirittura in un caso la tessera elettorale per votare. Le ultime multe si aggiungono alle 17 fatte con le fototrappole. Solo con la visione delle telecamere sono circa 350 gli incivili incastrati da maggio ad oggi.