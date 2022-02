Non erano vaccinati, madre e figlio morti di Covid a pochi giorni di distanza

Una donna ultrasettantenne di Canicattì è morta dodici giorni dopo il figlio, imprenditore di 47 anni. Entrambi non erano vaccinati come quasi tutti in casa, tra cui la figlia e sorella dei due defunti. Tutti e tre erano risultati contagiati dal Covid durante le festività natalizie. Le condizioni più gravi però erano state diagnosticate per l’uomo e per la mamma. L’altra familiare pur essendo con i sintomi tipici del Coronavirus non era apparsa così grave. Il primo a morire era stato l’uomo, lo scorso 18 gennaio. Adesso è morta anche la mamma. I due non vivevano insieme ma si frequentavano quotidianamente. L’uomo ha lasciato moglie e due figli, che per fortuna non avrebbero contratto il virus.