Non è stato trovato in casa durante un controllo: denunciato per evasione

Nonostante avesse avuto un permesso durante il giorno, non è stato invece trovato nella sua abitazione, dove era in detenzione domiciliare, ad un controllo serale dei carabinieri. Un pensionato settantatreenne di Racalmuto è stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per evasione dai domiciliari. Era la fine dello scorso marzo quando il pensionato dovendo scontare 6 mesi di reclusione per un furto aggravato, venne sottoposto alla detenzione domiciliare.