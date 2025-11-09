Non ha comunicato i nominativi di alcuni turisti, alloggiati nel suo bed & breakfast, alla Questura di Agrigento. Per questo motivo una cinquantenne agrigentina, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per mancata comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate. La scoperta dell’irregolarità nel corso di un controllo effettuato, l’altro giorno, dai poliziotti della sezione Volanti, in una struttura ricettiva nel centro di Agrigento.
Tali ispezioni sono finalizzate a verificare l’eventuale presenza di strutture ricettive abusive e il rispetto delle regole. Il “Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza” prevede infatti l’obbligo, per i gestori delle strutture ricettive, di comunicare alla Questura di competenza, i nominativi delle persone, che vi prendono alloggio.
