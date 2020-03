Non ci sono casi di dipendenti di Girgenti acque contagiati dal Coronavirus. La notizia che circolava da alcuni giorni in città è stata ufficialmente smentita. Il dubbio era venuto dopo che due operatori dell’azienda erano stati messi in quarantena volontaria presso le loro abitazioni fino al 24 marzo, La decisione era stata presa dopo un incontro che avevano avuto con il medico competente poi risultato contagiato dal Coronavirus e attualmente ricoverato all’iospedale di Caltanissetta. Ma, è stato spiegato, che l’incontro fra i due dipendenti e il sanitario è avvenuto a distanza e senza nessun contatto per cui non c’è realmente nessun rischio che possano esser stati contagiati. Ma per precauzione sono stati tenuti 15 giorni a casa