All’interno della cassaforte sradicata non c’era nulla

Non c’era niente all’interno della cassaforte che è stata sradicata nell’abitazione di contrada “Zubbia”, a Cattolica Eraclea. I ladri credendo fosse piena di denaro, e preziosi l’avevano portata via. Ma era vuota. Sono però riusciti a trovare la somma in contanti di circa mille euro, e alcuni monili d’oro, che si trovavano nell’armadio e in alcuni cassetti. Il furto si è verificato fra le ore 19 e le 21 dello scorso giovedì.

Il danno complessivo, arrecato al proprietario, un pensionato sessantacinquenne, ieri non risultava però essere stato ancora quantificato. Sul furto indagano i carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione, dopo aver forzato il portone d’ingresso.