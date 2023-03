Nomina Rinaldi a soprintendente ai beni culturali, Achille Furioso: “Un nuovo prestigioso incarico per un altro ingegnere iscritto all’Ordine.”

La Regione Sicilia nei giorni scorsi, ha nominato il nuovo Soprintendente ai Beni culturali di Agrigento. Si tratta dell’ingegnere Vincenzo Rinaldi. “L’ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento si congratula con il collega,Vincenzo Rinaldi- si legge in una nota- per la nomina.” Il Presidente dell’Ordine, Achille Furioso, a nome di tutto il Consiglio, augurando buon lavoro nello svolgimento del prestigioso incarico, si dichiara disponibile a collaborare sia per snellire la burocrazia e agevolare i cittadini e l’attività professionale sia per contribuire a risolvere le criticità sul nostro Territorio.