Nodo Enogastronomia e Ammare pronti per la nuova stagione

Si torna sempre dove si è stati bene, questo è lo slogan scelto dallo staff del ristorante Nodo Enogastronomia e Nodo Ammare, riaperti da pochi giorni e pronti per una Pasqua e Pasquetta con vista sulla meravigliosa Scala dei Turchi di Realmonte. Dopo il successo della scorsa stagione ci saranno tante novità ed eventi che daranno vita ad un calendario estivo spumeggiante e ricco di musica, mare ed ottimi piatti del Mediterraneo. Le eccellenze siciliane, infatti, saranno l’ingrediente principale che lega sia il Nodo in paese che Nodo Ammare, situato in spiaggi a Lido Rossello. Torneranno gli eventi legati alle degustazioni di vini e le cene a tema come “Nodo Rosèe” e la “Domenica Ammare” con dj set e musica dal vivo. Ormai anche l’occhio vuole la sua parte ed il rinnovo del locale sarà un punto di forza attrattivo per tutti valorizzando maggiormente la vista immancabile sulla Scala dei Turchi, dall’alba al tramonto sempre nel segno del Nodo Ammare.

Pasqua e Pasquetta faranno da apripista per la stagione estiva con due Menu fissi e dj set con aperitivo per quanto riguarda la pasquetta del Nodo Ammare con dj Alfonso Spataro e voice Pakito e per il pranzo la musica dal vivo di Ivana Baldo e Danyl. L’estate in Sicilia inizia ad Aprile e finirà ad ottobre, si stringe il nodo e promette un’estate turistica ed enogastronomica spettacolare.