“Generare benessere!”. E’ questa la parola d’ordine di Fabio Speranza titolare di Nodo Ammare, il noto Beach club che sorge sulla spiaggia di Lido Rossello. Nodo Ammare è un connubio di tradizione e modernità, dove le eccellenze enogastronomiche siciliane si ritrovano per dare vita al progetto di hospitality e di entertainment di Fabio e di sua moglie Serena Balistreri. “Nodo Ammare” nasce nel gennaio del 2019 ed è stato una scommessa, racconta Fabio che ha fatto con la moglie”.

Il locale è incastonato all’interno di un paesaggio straordinario che va dal faro di Realmonte a Rocca Gucciardo, passando dalle varie calette, fino alla Scala dei Turchi. Con Fabio abbiamo provato a tracciare un consuntivo della stagione che si è appena conclusa, all’insegna degli eventi sulla spiaggia che hanno fatto registrare presenze da capogiro. Cinema Ammare, per esempio, evento organizzato con il videomaker Marco Gallo, ha toccato punte di 600 presenze in spiaggia. Partendo dalle origini: Fabio, come è nata l’idea di realizzare Nodo Ammare? “Con mia moglie abbiamo voluto creare questa struttura turistico ricettiva che si presta ad uno sviluppo importante. Investiamo molto sulla promozione della materia prima locale, sia per i prodotti presidio slow food, sia per i vini. Nella nostra cantina abbiamo un’ottima selezione di vini”.

Qual è il vostro obiettivo? “Generare benessere! Noi siamo anche uno stabilimento balneare e i nostri ospiti hanno la possibilità di avere il servizio direttamente in spiaggia. Abbiamo uno staff che si occupa di offrire servizi ai bagnanti. La nostra politica gira intorno al servizio abbinato alla ristorazione. Io ho sempre sostenuto che ciò che rimane impresso in un essere umano sono, soprattutto, le percezioni dei nostri organi sensoriali. Occhi, naso, orecchie e bocca. I profumi, i sapori, il paesaggio, il rumore dell’acqua che si infrange sugli scogli, sono sensazioni che rimangono per sempre”.

Come è andata la stagione 2024? “E’ stata importante! Abbiamo avuto un incremento rispetto agli anni precedenti. Abbiamo fatto dei cambiamenti strutturali che ci hanno dato la possibilità di offrire un servizio migliore. Delle migliorie che hanno riguardato anche la struttura esterna che ha potuto godere, così, di una maggiore visibilità”.

Quanto hanno contribuito al successo della stagione gli eventi organizzati in spiaggia? “Sono stati fondamentali! Mi riferisco a “Domenica Ammare”, alla musica live in spiaggia con il dj set, alle serate danzanti. Eventi belli che hanno contribuito alla crescita del territorio”.

Gli eventi di punta? “Vorrei citare Nodo Rosè, il nostro appuntamento cult con musica live, degustazione di vini e prodotti tipici. Quest’anno abbiamo anche avuto ospiti vip, come la notissima Giusina Battaglia, e la cena di gala con lo chef La Torre”.

Un evento che confermi anche per il 2025? “Sarà un evento mozzafiato (sorride), in vista anche di Agrigento Capitale della Cultura”.

Tu e Marco Gallo siete riusciti a portare il cinema in spiaggia. Ci vuoi spiegare il perché di questo grande successo? “Grazie a questa idea di Marco Gallo, cinema Ammare ha avuto una visibilità mediatica a livello regionale. Si è trattato di un format che va ben oltre la semplice proiezione. È in mix di magia per grandi e piccini. Un grande schermo divide due platee: da una parte i bambini con le loro famiglie, dall’altra chi scopre il Cinema Ammare per la prima volta e chi, invece, torna fedelmente a ogni edizione. L’atmosfera è animata dallo street food, dalle chiacchierate spontanee col pubblico e dal karaoke, che intrattiene e coinvolge tutti durante l’attesa. C’è chi è venuto da Caltanissetta, Gela ed Enna, solo per non perdersi questa esperienza unica. Poi la vista sulla Scala dei Turchi illuminata di notte ha ricreato delle serate magiche. Cinema Ammare ha fatto anche raddoppiare la nostra pagina social”.

Fabio abbiamo parlato di tutto tranne della cucina, vero punto di riferimento per gli amanti dell’enogastronomia… “La nostra è una cucina tipica mediterranea di pesce. Il pescato fresco e le nostre pietanze sono state apprezzatissime da tutti. Le Recensioni positive dei tanti clienti la dicono lunga su quanto abbiano apprezzato la nostra cucina che si basa molto sul dare evidenza alla materia prima locale e alla lavorazione minuziosa dei ragazzi di cucina”.

Progetti futuri? “Ho in prospettiva di organizzare un evento sociale ed i solidarietà per i bambini che hanno bisogno. Ci saranno giochi e degustazioni, strizzando l’occhio all’ambiente. Il ricavato della giornata sarà devoluto ad un’associazione che si occupa di bambini effetti da autismo. Infine, ho in progetto di ristrutturare il locale per realizzare una pizzeria e ristorante al piano superiore”.

Per questi successi desideri ringraziare qualcuno? “Tutto il mio staff (si commuove) che è stato encomiabile. Ma soprattutto mia moglie Serena ed i miei due figli Matilde di otto anni e Giuseppe che oggi ( 9/10/2024, ndr ) compie un anno. Un ringraziamento, infine, ai miei clienti che ci supportano e danno valore a quello che facciamo”.

Luigi Mula