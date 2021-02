No ai tamponi rapidi a 15 euro, il Tar dà ragione ai laboratori d’analisi

I laboratori di analisi privati non hanno più l’obbligo di applicare ai tamponi rapidi una tariffa pari a 15 euro. E’ quanto ha stabilito il Tar Sicilia sezione Palermo. Tutto nasce da una circolare del 25 settembre scorso, quando l’Assessorato regionale della Salute aveva previsto la possibilità per i laboratori di analisi di effettuare i tamponi rapidi per la diagnosi del Covid 19, fissando una tariffa regionale obbligatoria di 15 euro.

Alcuni laboratori di analisi, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno impugnato però innanzi al Tar Sicilia Palermo il provvedimento di determinazione della tariffa, ritenendo il prezzo stabilito assolutamente inadeguato e diseconomico.

Con il ricorso, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto l’assenza di una norma che legittimasse l’adozione di tale provvedimento, rilevando, inoltre, che, la tariffa sarebbe stata determinata in assenza di qualsivoglia istruttoria volta, se non ad una concertazione con le associazioni di categoria dei laboratori di analisi, quanto meno ad una audizione o consultazione delle stesse.

Nel ricorso, inoltre, è stato rilevato come la tariffa sarebbe stata determinata in assenza di un’apposita analisi volta ad individuare i dati di costo e i prezzi di mercato. In particolare, l’assenza di qualsivoglia analisi di mercato avrebbe fatto si che l’Amministrazione regionale fissasse una tariffa del tutto disancorata non solo da quelle normalmente applicate dai laboratori, sia in Sicilia che nelle altre Regioni, ma, addirittura, avulsa dagli stessi costi di produzione.

Il prezzo imposto dalla Regione di 15 euro, secondo i ricorrenti, è diseconomico, irragionevole ed inferiore rispetto a quello previsto nelle altre regioni, nonché a quello riconosciuto ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta. A tale riguardo, lo stesso Ordine Nazionale dei Biologi ha chiarito che la tariffa di 15 euro è insostenibile. Il Tar Sicilia Palermo ha così annullato i provvedimenti di determinazione delle tariffa dei tamponi rapidi.